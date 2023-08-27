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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:١٣ م

وفد من البرلمانيين الإيرانيين يلتقون مع امير خان متقي في كابل

وفد من البرلمانيين الإيرانيين يلتقون مع امير خان متقي في كابل

التقى وفد من سبعة ممثلين عن مجلس الشورى الإسلامي مع وزير الخارجية بالوكالة في المجلس الحاكم في أفغانستان في كابل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وفدا مكونا من سبعة أعضاء من ممثلي مجلس الشورى الإسلامي مع وزير الخارجية بالوكالة في المجلس الحاكم في أفغانستان أمير خان متقي في كابول.

وقال متقي في هذا اللقاء: أفغانستان سوق جيدة للصناعات الإيرانية، ويجب على أفغانستان وإيران إنشاء المزيد من التسهيلات في مجال التجارة والترانزيت والاستفادة المثلى من هذه الفرصة.

وتابع: "لقد تم ضمان الأمن العام في البلاد وتمكنت قوات الأمن الأفغانية من القضاء على إرهابيي داعش. وهذا الأمن العام هو لصالح أفغانستان والمنطقة والعالم".

واضاف متقي إن إمارة أفغانستان الإسلامية اتخذت خطوات فعالة في مكافحة المخدرات وتراجعت زراعة الخشخاش إلى الصفر تقريبا. وتتدفق التجارة والترانزيت مع البلدان المجاورة والمنطقة، وأصبحت أفغانستان مركزا يربط بين البلدان.

/انتهى/

رمز الخبر 1936288

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