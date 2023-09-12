حزب الله يوقف مشتبها جنوبيا بتعامله مع إسرائيل

وذكر: عدد من الاشخاص في بلدة مجدل زون إن الشاب الذي تم نشر صورة له ، يقيم في المانيا ياتي بشكل دوري إلى لبنان وقد تم مراقبته منذ فترة طويلة، حيث كان يستاجر شقق وسيارات في أكثر من مكان في منطقة صور وحيازته أرقام هواتف غير مسجلة ويقوم بتحديد إحداثيات لمراكز محددة طلبها منه مشغليه الاسرائيليين .

و قالت: المصادر ان هذا الشخص جرى توقيفه في بيروت وعلى الارجح عند قدومه إلى لبنان عبر مطار بيروت من قبل جهاز الامن في حزب الله .

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