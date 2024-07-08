الرئيس الإيراني المنتخب "مسعود بزشكيان".. نشأته وتعليمه

وكالة مهر للأنباء- الرئيس الإيراني المنتخب، من مواليد 29 أيلول/ سبتمبر 1954، من أصول أذرية وعائلة متدينة، ترعرع في مدينة مهاباد الواقعة ضمن محافظة أذربيجان الغربية في إيران.

أكمل بزشكيان تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه مهاباد ثم ذهب إلى أرومية وحصل على دبلوم في الصناعات الغذائية من كلية أرومية الزراعية.

واهتم الرئيس الإيراني، بدراسة الطب بعد أدائه الخدمة العسكرية، وفي 1973 انتقل إلى زابُل في محافظة سيستان وبلوشستان بعد حصوله على شهادة دبلوم في الصناعات الغذائية.

عاد إلى مدينته بعد انتهاء خدمته العسكرية والتحق بكلية الطب ليتخرج منها بتخصص الطب العام. وفي 1985، أنهى بزشكيان دورة الممارس العام وبدأ بالتدريس في كلية الطب.

وفي عام 1993 حصل على تخصص فرعي في جراحة القلب من جامعة إيران للعلوم الطبية. وعمل في مستشفى الشهيد مدني للقلب في تبريز، أصبح فيما بعد رئيساً لجامعة تبريز للعلوم الطبية حيث شغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات.

وفي الفترة بين عامي 1993 و1999 ترأس جامعة تبريز للعلوم الطبية، وبعد ذلك شغل منصب نائب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران عام 2000 لمدة ستة أشهر.

وفي الفترة 2000- 2004 شغل بزشكيان منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي. ومن بين إنجازات مسعود بزشكيان في قطاع الرعاية الصحية إنشاء أكثر من 500 مؤسسة طبية و50 مركزا طبيا في أذربيجان الشرقية، وإنشاء نظام متكامل للإحالات الطبية في تبريز، وإنشاء معهد طبيب الأسرة، وإنشاء مركز ريفي وتفعيل نظام التأمين الصحي في إيران.

عُيّن بزشكيان وزيرًا للصحة في ولاية خاتمي الثانية، وتولى هذا المنصب بين عامي 2001 و2005، لتنطلق بذلك بداية مسيرته السياسية.

في عام 2013، سجل ترشيحه للانتخابات الرئاسية، لكن ملفّه ووجه بالرفض.

تم انتخابه لعضوية البرلمان الإيراني خمس مرات ممثلا لمدينة تبريز.

ومن العام 2016 حتى 2020، تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

زواجه وأولاده

وفي عام 1993 فقد بزشكيان زوجته الطبيبة (أخصائية النساء والإنجاب) التي تعرف عليها في الجامعة، كما فقد أحد أبنائه في حادث سيارة.

ولم يتزوج بزشكيان بعدها حرصا على تربية أبنائه الثلاثة ومن بينهم ابنته زهراء التي رافقته طوال حملته الانتخابية وكانت ام ابيها.

الرئيس بزشكيان اب لثلاثة ابناء: زهراء وتحمل الدكتوراه في الكيمياء، ومهدي الذي يحمل الدكتوراه في هندسة الكهرباء، ويوسف ويحمل الدكتوراه في الفيزياء: