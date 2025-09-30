ايران تتفق على إلغاء رسوم المرور البالغة 400 دولار أمريكي مع اوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع عبر الإنترنت بمشاركة وزيري النقل في البلدين، بهدف تطوير علاقات النقل والترانزيت بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أوزبكستان. وهدف الاجتماع إلى مناقشة تحديات النقل البري، وخاصةً القضايا المتعلقة بالسائقين الإيرانيين والأوزبكيين، وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، أكد الطرفان على تنامي عمليات الترانزيت بين إيران وأوزبكستان، وأشارا إلى عزم كبار المسؤولين في البلدين على توسيع العلاقات الشاملة، لا سيما في المجال الاقتصادي، واستعرضا تنفيذ التفاهمات السابقة في إطار خارطة الطريق للتعاون في مجال النقل وقرارات الاجتماع السادس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة.

وناقش الجانبان قضايا مثل استمرار الإلغاء المتبادل لرسوم الـ 400 دولار، وإصدار تصاريح النقل من وإلى دول ثالثة، وغيرها من القضايا الفنية، واتخذا القرارات اللازمة.

كما تقرر عقد اجتماع فني بحضور المسؤولين المعنيين من البلدين في طشقند هذا الأسبوع لمناقشة القضايا المطروحة بمزيد من التفصيل.

