ريابكوف: إيران ستستفيد من فوائد بنك التنمية الجديد لدول بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، للصحفيين الإيرانيين الحاضرين في اجتماع بريكس: "إن العالم متعدد الأقطاب الحالي يضم ممثلين من جميع القارات والحضارات المختلفة". وفي غضون ذلك، فإن لمجموعة الدول الإسلامية دوراً بارزاً، وهذا الموضوع يظهر بوضوح التنوع العالمي هذا العام.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى التي انضمت إلى بريكس في يناير 2024 استفادت أيضًا من هذه العملية الإيجابية واكتسبت تجارب قيمة.

وقال ريابكوف: لكي يواجه انضمام إيران إلى منظمة بريكس أقل التحديات، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن بين هذه الإجراءات دراسة مسألة عضوية إيران في بنك التنمية الجديد. يعد هذا البنك مؤسسة مالية مفيدة تقوم بتمويل مشاريع البنية التحتية بأسعار فائدة قروض معقولة.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي: أنا متأكد من أن إيران ستستفيد من فوائدها العملية في الوقت المناسب.

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