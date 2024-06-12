ايجئي: اجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين في الدوحة

وفي تصريح له من مطار مهراباد الدولي بطهران، قبل قليل، قال حجة الاسلام محسني ايجئي : لقد تم خلال هذه الزيارة القصيرة الى قطر، اجراء مباحثات مع الامير وعدد من كبار المسؤولين القطريين، بمن فيهم رئيس المجلس الاعلى للقضاء في هذا البلد؛ حيث تم التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة.

واضاف : لقد اكدنا على تنفيذ بنود هذا الاتفاق في اقرب وقت ممكن.

كما لفت رئيس السلطة القضائية الى مباحثاته مع المسؤولين القطريين، على امتداد هذه الزيارة، حول موضوع "حقوق الانسان" والتاكيد على اعتماد الية موحدة بهذا الشان، لا سيما فيما يخص التطورات داخل فلسطين وقطاع غزة.

واشار الى مشاوراته، التي وصفها "جيدة"، مع الجانب القطري حول تبادل المعلومات والخبرات في مجال اتمتة الاجراءات القضائية وتعزيز استخدام الفضاء السيبراني والالكتروني في هذا الخصوص.

وقال حجة الاسلام ايجئي، انه اجرى مباحثات ايجابية مع القطريين حول الرعايا الايرانيين المدانين بناء على قرارات المحاكم القطرية ومنحهم بعض الاعفاءات في اطار القوانين والقواعد السائدة؛ مبينا ان الجانب القطري قدم وعودا مواتية بهذا الامر.

وحول العلاقات بين طهران والدوحة، اكد رئيس القضاء الايراني بان المسؤولين القطريين ابدوا عن ارتياحهم لقاء سير هذه الاواصر على مدى السنوات الثلاث الاخيرة وذلك بفضل جهود الرئيس الايراني الشهيد؛ متطلعا بالقول : نامل في توسيع علاقاتنا مع جميع الدول الصديقة والجارة، بما يخدم المصالح المشتركة ومصالح المنطقة.