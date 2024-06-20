السيد الحوثي: السفن المستهدفة بلغت 153.. تم استهداف حاملة الطائرات “آيزنهاور” الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح السيد أن عملياتنا العسكرية المساندة لغزة خلال الأسبوع الماضي بلغت10 عمليات نفذت بـ26 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة وزوق واستهدفت 8 سفن، مؤكدا أن إجمالي السفن المستهدفة والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني بلغت 153 سفينة

وكشف السيد أن أبرز عمليات هذا الأسبوع استهداف حاملة الطائرات “آيزنهاور” الأمريكية للمرة الثالثة شمال البحر الأحمر بالصواريخ ومطاردتها، كما أن من أبرز المستجدات هو غرق السفينة “توتور” بعد عملية نوعية للقوات البحرية، مؤكدا أن منتسبي البحرية تمكنوا من الصعود إلى السفينة، وقاموا بتفخيخها وتفجيرها بعد إصابتها بزورق حربي، مضيفا ان هناك سفينة ثانية توشك على الغرق في خليج عدن.

وأكد السيد أن تأثير العمليات البحرية كبير ومتصاعد على الأمريكي والبريطاني، وأصبح العجز في منع العمليات واضحا ومعترفا به في أوساط الأعداء، مضيفا أن تأثير العمليات البحرية على الوضع الاقتصادي متزايد لمستوى أن مصدري الملابس والالكترونيات إلى أمريكا يستخدمون الشحن الجوي المكلف.

وأوضح السيد أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 24 غارة على اليمن ولكن لم يكن لها أي تأثير بحمد الله.

ولفت إلى أن الأمريكي يعترف بأن قواته البحرية تواجه أعنف قتال لها منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن الأمريكي في مأزق حقيقي وفشل ذريع، مع اعتراف قادته بتطور القدرات اليمنية.

وأكد السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في ختام الكلمة أن شعبنا يواصل أنشطته المساندة لغزة ومن الأسبوع القادم سيستأنف خروجه المليوني.