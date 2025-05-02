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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:١٥ م

إيران وكمبوديا مستعدتان لتطوير التعاون بين البلدين

إيران وكمبوديا مستعدتان لتطوير التعاون بين البلدين

رحب نائب رئيس وزراء كمبوديا خلال لقائه سفير بلادنا باستثمارات إيران ومشاركتها في مشاريع التنمية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي أكبر نظري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى فيتنام وأكروديتيا لدى كمبوديا، اليوم (الجمعة 2 مايو)، مع سان شانتول نائب رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني للتنمية في كمبوديا، وأجرى محادثات معه.

وأعلن نظري استعداده لمشاركة قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والصناعة وتكنولوجيا النانو والبتروكيماويات وبناء مصفاة جوية وفضائية والبناء وتشييد الطرق والمشاركة في مشاريع التنمية وتعزيز البنية التحتية في كمبوديا والمشاركة في خطط البنية التحتية لهذا البلد، مؤكدا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من توقيع معاهدة حماية الاستثمار المتبادل من أجل تأطير التعاون الاقتصادي.

وأصدر شانتول أيضًا الأمر المناسب لتسريع مراجعة مشروع معاهدة الاستثمار المتبادل، مشيرًا إلى الدعم الكامل من الحكومة الكمبودية والقوانين لحماية الاستثمار والمستثمرين وعدم تأجيل تنفيذ الاستثمارات حتى توقيع المعاهدة المذكورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957425

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