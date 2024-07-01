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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٣٦ م

جليلي: اليوم نحن في منعطف تاريخي، يجب أن نبدأ العمل بكل ما أوتينا من قوة

جليلي: اليوم نحن في منعطف تاريخي، يجب أن نبدأ العمل بكل ما أوتينا من قوة

​​​​​​​المرشح سعيد جليلي قال في تصريح له من جرجان شمال ايران، إن الشعب عندما يحسم الأمور ينتج القوة، هذا هو إنتاج القوة الذي رأيتموه في عملية الوعد الصادق حيث تم اطلاق مئات الصواريخ على الكيان الصهيوني وعلى حلفائه ولكن لم يستطع أن يرتكب أي حماقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد سعيد جليلي المرشح للانتخابات الرئاسية في زيارته الى محافظة جرجان نحن اليوم في لحظة تاريخية، ليس لدينا وقت للشك وينبغي نغتنم الفرص.

يجب أن نعمل بالجد وتحت أي ظروف.وأضاف السيد جليلي يجب أن نبدأ العمل من اليوم التالي للانتخابات بالخطط التي تم وضعها بالفعل مسبقا ولا يجوز أن نضيع الفرص قائلا إن الشعب عندما یحسم ينتج القوة، هذا هو إنتاج القوة الذي رأيتموه في عملية الوعد الصادق، تم اطلاق مئات الصواريخ على الكيان الصهيوني وكل حلفائه، ولم يستطع أن يرتكب أي حماقة.

/انتهی/

رمز الخبر 1946027

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