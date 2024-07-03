قائد الثورة: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة جدا وعلى من يحب تقدم البلاد ان يشارك فيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية على أهمية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية التي تجري الجمعة المقبلة، داعيا جميع شرائح الشعب الى المشاركة في الانتخابات.

وقال سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقاءه عددا من المسؤولين والمدرسين في مدرسة الشهيد مطهري العليا: "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة جداً"، مضيفا: "إنّ الجولة الأولى لم تشهد مشاركة كما كان متوقعاً، وكانت أقل من التوقعات والتقديرات، ولهذا الأمر أسباب، يجب أن يدرسها المختصون في علم الاجتماع".

وأكد سماحته: "البعض لم يعجبه مسؤول ما، والبعض الآخر لا يعجبه النظام، وهم موجودون ويعبرون عن رأيهم بحرية ونعلم ما يقولون وليسوا خافيين عن الأعين"، مضيفا: "الأمر المسلم به، هو انه على من يحب الإسلام والجمهورية الإسلامية وتقدم البلاد أن يظهر هذا الحب من خلال المشاركة في الانتخابات".

وشدد قائد الثورة الاسلامية: "من الخطأ تماماً الاعتقاد بأن أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد نظام الجمهورية الاسلامية"، مضيفا: "أن الشعب هو العمود الفقري للجمهورية الإسلامية لتحقيق أهدافها، وأن إقبال الناخبين بشكل أفضل سيمكن الجمهورية الإسلامية من تحقيق أهدافها".

وكذلك قال آية الله السيد علي الخامنئي: "نأمل أن تكون الجولة الانتخابية الثانية حماسية ومشرفة للنظام الإسلامي، ومشاركة الشعب لهذا النظام يضمن له القدرة على تحقيق أهدافه داخل البلاد واستراتيجيته، وهذا الأمر فرصة كبيرة للبلاد".

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