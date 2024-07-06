رسالة قائد الثورة إلى اجتماع اتحاد الجمعيات الاسلامية للطلاب في أوروبا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي رسالة قائد الثورة الاسلامية المعظم الى الاجتماع الثامن والخمسين لاتحاد الجمعيات الاسلامية للطلاب في أوروبا، أشار آية الله الخامنئي إلى قضايا العالم المعقدة الراهنة، وأكد على دور وتأثير هؤلاء الطلاب في القضايا الكبرى بالاعتماد على الدافع والإيمان والذاوالثقة بالنفس. وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

طلابي الأعزاء! إن نقابتكم الراسخة والمعروفة واستمرار نشاطها ظاهرة بشرى سارة. وهذا الحضور الجماعي يمكن – بحجمه – أن يلعب دوراً في قضايا العالم المعقدة الراهنة. تعتمد الفعالية والتدثیر في القضايا الكبرى على حافز الناشطين وإيمانهم وثقتهم بأنفسهم أكثر من أي عدة وعدة؛ وهذا رأس المال الثمين والحمد لله موجود فيكم أيها الشباب الإيراني المخلص والثوري.

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