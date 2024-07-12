وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس البرلمان الايراني مع رئيس مجلس الاتحاد الروسي على هامش الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس، وقال خلال هذا اللقاء: "تتمتع إيران وروسيا بقدرات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار والتبادلات التجارية".
وأضاف: "لا شك أن البريكس لها تأثيرات إقليمية ودولية لكلا البلدين، إلى جانب العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا".
واوضح قاليباف: "تعد رئاسة روسيا لمجموعة البريكس فرصة جيدة لتطوير العلاقات، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وفرص النقل والطاقة والتجارة".
وقال فالنتينا ماتفينكو بدوره في هذا اللقاء: "أيدنا انضمام إيران إلى البريكس ونؤكد على أن إيران حاضرة بشكل فعال في كافة أشكال هذه المجموعة ومجالات التعاون لها".
وأضاف: "لابد من إقرار اتفاقيات رفيعة المستوى في برلماني البلدين"، مبينا: "هناك حوالي 15 وثيقة تعاون بين محافظات إيران وروسيا في مرحلة التنسيق".
ودعا رئيس مجلس الاتحاد الروسي في الختام قاليباف الى دعم التعاون بين محافظات إيران وروسيا.
/انتهى/
لتعزيز المزيد للعلاقات الثنائية.... 15 وثيقة تعاون بين إيران وروسيا في مرحلة التنسيق
اعلنا رئيس البرلمان الايراني، محمدباقر قاليباف ورئيس مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو عن اعداد15 وثيقة تعاون بين البلدين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس البرلمان الايراني مع رئيس مجلس الاتحاد الروسي على هامش الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس، وقال خلال هذا اللقاء: "تتمتع إيران وروسيا بقدرات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار والتبادلات التجارية".
تعليقك