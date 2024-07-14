كنعاني يدين تصنيف أمريكا بوضع اسم كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، التصرف السياسي الأحادي الجانب للكونغرس الأميركي بوضع اسم كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

ووصف كنعاني هذا الإجراء من الكونغرس الأمريكي بأنه انتهاك لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتدخل في الشؤون الداخلية للحكومات الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي للوكالة الدبلوماسية؛ إن التوجهات الأحادية التي تتبعها بعض الدول، وعلى رأسها الحكومة الأمريكية، في خلق البدع وإنشاء مثل هذه القوائم الأحادية، هي نتيجة لمقاربات سياسية قهرية وانتهازية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية؛ إن مثل هذه التصرفات الأحادية تتناقض تماما مع الأعراف الدولية المقبولة، وتكرارها يؤثر على أسس السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وصرح كنعاني؛ ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها إحدى ضحايا هذه السياسة الخاطئة التي تنتهجها حكومة الولايات المتحدة، تعرب عن تضامنها مع الحكومة والشعب الكوبي، وتعلن عن دعمها القوي لجهود الحكومة الكوبية لمواجهة هذا العمل غير القانوني الذي تقوم به الولايات المتحدة ومحاسبتها.

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