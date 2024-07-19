اليمن... مسيرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء دعما لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وانه جاء الطوفان البشري بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية، للمرة الأولى، قصف هدف مهم في مدينة يافا المحتلة التي يسميها اليهود "تل أبيب" بطائرة مسيرة متطورة من طراز "يافا".

وباركت الحشود عملية قوات المسلحة التي دكت يافا المحتلة في العمق الفلسطيني المحتل والتي يتخذها الكيان عاصمة له وأسماها تل أبيب، داعين قوات اليمن المسلحة إلى المزيد من العمليات والضربات المنكلة بالعدو الصهيوني وداعميه.

وكما في الأسابيع الماضية حمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، مؤكدين مواصلتهم مناصرة غزة دون كلل أو ملل، وتأييدهم لعمليات الجيش اليمني ضد ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا و"إسرائيل".

وخلال المسيرة تلى ناطق القوات المسلحة اليمنية البيان الثاني للقوات المسلحة اليوم، أعلن فيه عن تنفيذ عملية عسكرية في خليج عدن استهدفت سفينة (Lobivia) بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

وألقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، كلمة خلال المسيرة خاطب بها الأعداء بقوله: إن عملياتنا ستتصاعد كما قال السيد القائد حفظه الله ولن تتوقف.

وتابع: يجب أن نفهم القضية وأن لدينا عدو يكيد المؤامرات ضدنا جميعا وأن مساندتنا لفلسطين هي من منطلق إيماني.

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