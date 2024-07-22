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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٤ ص

وزير الداخلية الايراني يصل بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات

وزير الداخلية الايراني يصل بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات

وصل وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات لدول جوار العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير داخلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أحمد وحيدي، إلى بغداد صباح اليوم (الاثنين) للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات لدول جوار العراق وأيضا لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد.

وكان في استقبال وحيدي وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي.

اللقاء والحديث مع كبار المسؤولين في العراق، والمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات لدول جوار العراق، فضلا عن متابعة القضايا المتعلقة بمراسم الأربعين والإمكانات الموجودة من أهم المحاور من هذه الرحلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1946731

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