العميد صباحي فرد: استراتيجية الدفاع الجوي الايراني التحرك والتقدم أمام تهديدات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، زار أمير علي رضا صباحي فرد قائد قوة الدفاع الجوي قسم تقانة المعلومات والاتصالات لهذه القوة وأكد على ضرورة تحديث الأسلحة التقنية والشبكية والبرمجيات والأجهزة من خلال تبادل المعرفة والتآزر العلمي والأكاديمي والمعرفي.

وقال العميد صباح الفرد إن قوة الدفاع اليوم تعود إلى تضحيات شهداء هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة عدم التوقف في تحديث المعدات والأسلحة المتعلقة بعلوم الدفاع، وقال: استراتيجية الدفاع هي التحرك و التقدم قبل تهديدات العدو حتى أصغر هجوم على أرض ومياه هذا البلد، يمكننا مراقبة التهديدات وتحديدها والدفاع عنها بأفضل طريقة ممكنة.

وقارن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش بين الأسلحة الدفاعية الإيرانية خلال فترة الدفاع المقدس والفترة الحالية، مذكّراً بأن توطين المعدات هو الخطوة الأولى في عدم الاعتماد على الدول الأجنبية.

وتابع: إن تحسين أنظمة الرادار والصواريخ والطائرات بدون طيار وكذلك الجهود الجهادية في اتجاه تحسين الأمن المستقر في البلاد هي الخطوات التالية، والتي سيتم اتباعها بالتأكيد بمزيد من الجدية.

ووصف أمير صباحي فرد دور الخبراء والنخبة في تقدم الدفاعي وقال: اليوم، ومع التزام وخبرة وجهود منتسبي هذه القوة على مدار الساعة في كافة المجالات، نشهد النجاح الذي يعد بمستقبل مشرق.