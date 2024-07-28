بدء مراسم تنفيذ الرئيس الايراني المنتخب في حسينية الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُقام اليوم الأحد مراسم تسليم حكم تنفيذ الدورة الرابعة عشرة لرئاسة جمهورية إيران الإسلامية، والتنصيب الرسمي لرئيس الجمهورية المنتخب بحضور قائد الثورة الإسلامية ولفيف من مسؤولي البلاد، في حسينية الامام الخميني (رض).

وفي هذه المراسم التي ستقام في حسينية الامام الخميني بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية وحشد من المسؤولين والوكلاء، ينفذ سماحة القائد حكم انتخاب الشعب الايراني لمسعود بزشكيان استنادا إلى البند 9 من المادة 110 من الدستور.

وسيقدم وزير الداخلية في هذه المراسم تقريرا عن سير عملية إجراء الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وذلك بعد قراءة نص مرسوم الرئيس المنتخب وتصريحات سماحة قائد الثورة.

وسيحضر هذه المراسم أكثر من 2500 مسؤول وطني وعسكري ورؤساء المناطق والجامعات والأساتذة وممثلي النقابات المختلفة ومجموعة من أسر الشهداء وسفراء الدول الأجنبية المقيمين في طهران.

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