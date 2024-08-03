غريب آبادي يعلن عن اقامة الدورة الثامنة لجائزة حقوق الإنسان الإسلامية في طهران ليوم غد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار كاظم غريب آبادي، الى تخصيص يوم 4 أغسطس يومًا لحقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية من قبل منظمة التعاون الإسلامي في عام 2007، وقال إن مراسم إحياء هذا اليوم وتوزيع الجائزة الإسلامية الثامنة لحقوق الإنسان ستقام يوم الأحد بحضور رئيس السلطة القضائية المحترم ومسؤولين عسكريين ووطنيين وسفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران.

وأضاف غريب آبادي: الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان هي جائزة دولية تمنح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الداعمين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعن المراسم الثامن للجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان قال: استقبلنا هذا العام 42 مرشحًا من حوالي 17 دولة وقمنا بدراستهم في لجنة الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. وفي النهاية تم اختيار 6 أشخاص من بين المختارين وتم اختيار 3 أشخاص من بين المكرمين.

وأعلن غريب أبادي أن موضوع الجائزة هذا العام هو "الدفاع عن شعب فلسطين المظلوم، محور المقاومة ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني".

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