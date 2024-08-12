رشقات صاروخية ضخمة تدك مستوطنات شمال فلسطين المحتلة+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اظهرت مقاطع فيديو متداولة فشل القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمال فلسطين المحتلة، ودوي انفجارات قوية في الجليل الغربي.

وقالت القناة 14 العبرية إن عشرات الانفجارات سمع دويها في نهاريا وصولا إلى منطقة الكريوت، وسط أنباء عن سقوط صواريخ على مستوطنة كابري.

وبحسب الإعلام العبري، لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى حتى الآن. فيما أشارت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية إلى اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الرشقة الأخيرة كانت على أكثر من 30 صاروخا على الأقل.

وقالت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة معروب، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 12-8-2024 المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

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