حتى الآن.. مليون ونصف زائر ايراني واجنبي يعبرون الحدود الايرانية إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير الداخلية رئيس لجنة الاربعين المركزية مجيد مير احمدي في حوار تلفزيوني، ان اخر الاحصاءات تشير الى عبور مليون و 500 الف زائر ايراني واجنبي الحدود الايرانية الى العراق لحد الان.

واضاف ان اكثر من مليونين و 630 الف ايراني تسجلوا لحد الان لزيارة الاربعين.

واوضح ان وزارة الداخلية العراقية تتعاون معنا بشكل كامل في جميع المجالات، ونقوم بادارة مقرات الاربعين المشتركة، وهناك ممثلون مطلقو الصلاحية من جانب وزارة الداخلية العراقية على الحدود على مدار الساعة.

ومضى يقول انه زار امس العراق والتقى مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي وتقرر ان يتم نقل الزوار عبر حدود باشماق الى السليمانية حتى يوم الاربعين بالمجان.

ودعا مير احمدي الزوار للتردد عبر حدود تمرجين وباشماق وخسروي، موضحا ان حدود باشماق وتمرجين، تتمتع بطقس معتدل وتقل درجات الحرارة فيها بنحو 20 درجة عن باقي الحدود، وفيها طريق جيد، ويتم ضمان امن وسلامة الزوار في هذه الحدود.