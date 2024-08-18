آل صادق: تم التنسيق بين ايران والعراق بشكل مميز لاقامة زيارة الاربعين.. نشكر العراق على خدمة الزوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، محمد كاظم ال صادق، عن تقديره للحكومة والعشب العراقيين لقاء تعاونهما الجيد والهادف الى انسيابية الزيارة الاربعينية وتوفير ظروف المشاركة الحماسية للزوار الايرانيين في هذه المسيرة العظيمة؛ مؤكدا في الوقت نفسه على هؤلاء الزوار بان لا تزيد فترة اقامتهم داخل العراق عن 5 ايام رعاية للظروف الراهنة والناجمة عن تدفق الحشود المليونية من سائر الدول الى هذا البلد.

وفي تصريح لوكالة الانباء الرسمية الايرانية، اشار ال صادق الى نشاطات لجنة الاربعين داخل العراق، مبينا انها قائمة في اطار 10 مقرات و8 لجان منضوية تحت هذه اللجنة لخدمة الزوار الاعزاء؛ وذلك بدءا من محافظة اربيل مرورا بالبصرة والمنافذ الحدودية، الى وسط العراق والمدن التي تحتضن العتبات المقدسة (النحف وكربلاء والكاظمية وسامراء).

ولفت السفير الايراني، الى وجود تنسيق مميز بين الجانب الايراني مع المسؤولين العراقيين، بهدف احياء المسيرة الاربعينية؛ مؤكدا بان النجاحات والانجازات المحققة لحد الان، وبشهادة المراقبين وكافة المسؤولين وخاصة سماحة قائد الثورة الاسلامية، الذين ابدوا رضاهم عن الاجراءات والخدمات في العام الماضي، كل ذلك يعود الى سرعة التنسيق بين مسؤولي البلدين في هذا الخصوص.

واردف السفير الايراني لدى العراق : خلال العام الحالي ايضا، اتخذت القرارات المناسبة والاساسية بين المسؤولين الايرانيين ونظرائهم العراقيين، من خلال الزيارات التي قاموا بها الى بغداد؛ بهدف تقديم الخدمات التي تليق بزوار اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

ومضى الى القول : ان الانسيابية القائمة على صعيد الخدمات داخل المعابر الحدودية بين ايران والعراق، تحققت بفضل هذا التنسيق ايضا؛ وبما يستدعي ان نشيد ونثمن جهود المسؤولين العراقيين على ذلك.

كما اشاد بالخطط والاجراءات التي وضعتها الحكومة العراقية بهدف تقليل الحوادث المرورية طوال فترة الزيارة الاربعينة؛ مبينا ان الجهات المعنية في العراق وضعت في هذا السياق اجهزة رصد وتسجيل مخالفات السرعة في الطرق السريعة، فضلا عن مفارز لشرطة المرور التي تلزم على السائقين رعاية قوانين السير والسرعة المسموح بها.

ونوه ال صادق بالتعاون والتنسيق القائم بين جمعية الهلال الاحمر الايراني مع نظيرتها العراقية، للتسريع في وتائر الخدمات الصحية والعلاجية المخصصة للزوار؛ بما في ذلك اختيار اطباء متنقلين وتاسيس مشافي ميدانية على الطرق التي يسلكها الزوار باتجاه العتبات المقدسة.