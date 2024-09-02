رئيس غرفة التعاون الایرانیة يعلن عن تصدير مواد البناء إلى العراق لبناء 150 ألف وحدة سكنية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنّه قال بهمن عبد اللهي اليوم في الحفل الختامي لمعرض صناعة البناء الـ 24: "قامت التعاونيات ببناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق واستخدمت مواد بناء إيرانية، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأضاف رئيس غرفة التعاون: "تم توقيع مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان لإقامة معرض لصناعة البناء في هذا البلد". مشيرا إلى أن هناك زيادة بنسبة 20٪ في حضور المشاركين والقدرة على عرض المنتجات في هذا المعرض مقارنة بالفترة نفسها من الفترة الماضية، وقال: "بالتنسيق مع نائب رئيس الجامعة للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، كانت 70 شركة قائمة على المعرفة في مجال صناعة البناء حاضرة في هذا المعرض ".

وتابع عبد اللهی: "110 فروع مرتبطة بصناعة البناء والتشييد، والطفرة العمرانية تؤدي إلى نشاط هذه الصناعة كمحرك للاقتصاد". وقال رئيس غرفة التعاون، مشيراً إلى أنّ معرض البناء هو أكبر حدث معرض في البلاد، وقال: "شارك جميع المصنعين في مجال الإسكان في هذا المعرض ، وكان لـ 850 شركة محلية وأجنبية حضور فريد".

وأضاف: "زار هذا المعرض 200 وفد تجاري من مختلف الدول، وعقدنا اجتماعا مع الوفود التجارية، وأشاد الأجانب ورحّبوا بكمية وتنوع ونوعية المنتجات". وشكر عبد الله المنتجين والحرفيين في صناعة البناء والتشييد، وقال: "تم عرض أحدث الإنجازات في هذا المعرض، الذي يعد مصدر فخر للبلاد".

اختتم معرض طهران الدولي ال 24 لصناعة البناء أعماله مساء الأحد 2 سبتمبر بحضور أحمد ميداني، وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية، بهمن عبد الله، رئيس غرفة التعاون.

أقيم المعرض في الفترة من 30 إلى 2 سبتمبر 2024 في المكان الدائم لمعارض طهران الدولية، وشاركت 850 شركة محلية وأجنبية في صناعة البناء في طهران. هذا وكشف النقاب عن أحدث المنتجات والتقنيات والإنجازات في صناعة البناء والتشييد وعرضها، حيث كان وجود 70 شركة قائمة على المعرفة أحد أهم أجزاء هذا المعرض.

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