وزير الخارجية الايراني يثمن مواقف حكومة اليمن وشعبه إزاء جرائم الكيان الصهيوني ضد فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، جمال عامر خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، وأعرب عن تمنياته له بالنجاح في منصب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى تصاعد الصراعات في المنطقة والهجمات العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن. وقال: "إن موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني المظلوم لن يتغير".

وأكد جمال عامر على أهمية الوثائق والاتفاقيات السابقة بين البلدين إيران واليمن، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما هنأ عراقجي نظيره جمال عامر بتعيينه وزيراً لخارجية اليمن، وأعرب عن تقديره له، قائلا: "إن العلاقات بين إيران واليمن واستمرار المشاورات بين الجانبين بهدف تعزيز أمن المنطقة لها أهمية كبيرة".

وثمن وزير خارجية بلادنا مواقف حكومة اليمن وشعبها إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، مبينا: "انه في الوقت الذي تكتفي فيه العديد من الدول فقط بإعلان المواقف ضد النظام الصهيوني، اليمن حكومة وشعبا يدافعون عن مظلومية الأمة الفلسطينية".

ودعا الدكتور عراقجي وزير الخارجية اليمني الى زيارة طهران لمواصلة الحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين الثنائي والإقليمي.

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