لدى عودته من العراق...الرئيس الايراني: حققنا انجازات هامة لخلق نظرة مشتركة خلال هذه الرحلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس بزشكيان مساء اليوم الجمعة الى طهران عائدا من زيارة العراق وقال في تصريحات له عقب وصوله: "اثناء زيارة مرقد امير المؤمنين الامام علي عليه السلام، تعهدت بمواصلة طريقته ونهجه"، مبينا: "اذا قمنا بتنفيذ التعليمات والوصايا للامام علي(ع)، يمكننا تطبيق العدالة وازالة التمييز، وبعد ذلك سيتم استئصال المحسوبية والفساد من المجتمع".

واضاف بزشكيان: "إن تبادل الخبرات بيننا وبين الدول الإسلامية الأخرى يؤدي إلى النمو والازدهار والإبداع في المجتمعات الإسلامية"، مؤكدا: "ان بالوحدة سوف تعزز اسواقنا، وتجعل تفكيرنا أفضل".

وتابع: "لقد أثرنا هذه القضايا في بغداد مع المسؤولين السياسيين العراقيين وخلال رحلتنا إلى إقليم كردستان العراق في أربيل والسليمانية، حيث رحبوا بها بشكل جيد للغاية"، موضحا: "لقد اعربوا عن استعدادهم لاقامة الاستثمارات وتسهيل حركة المرور للزيارات".

وقال رئيس الجمهورية: "من بين الأهداف التي سعينا لتحقيقها خلال زيارتنا للعراق التي استمرت ثلاثة أيام هي الوحدة والتماسك للوصول إلى لغة ونظرة مشتركة مع بعضنا البعض".

وتابع: "على صعيد الاتصالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، أجرينا محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية والأحزاب والتيارات السياسية لهذا البلد، وعبرنا عن آرائنا، والجانب العراقي أعرب أيضا عن النقاط المطلوبة له".

وأوضح الرئيس: "تم التوقيع على 14 مذكرة تفاهم حول التعاون بين إيران والعراق، لكن الأهم هو أنه من أجل التوصل إلى لغة مشتركة، سيقوم فريق من الجانبين لبرمجة خطط استراتيجية طويلة المدى واصبح من المقرر التوقيع على الخطط الاستراتيجية المستقبلية في الرحلات المقبلة".

وأضاف بزشكيان: "كان لنا لقاء مع الإيرانيين الذين استثمروا في العراق واستمعنا إلى آرائهم، وتم تعيين وزير الاقتصاد لمتابعة الأمور وحلها".

وأوضح: "تمت مناقشة تسهيل النقل وقررنا المضي قدماً مع دول الجوار الأخرى بناءً على السياسات العامة التي يرسمها قائد الثورة الاسلامية"، مضيفا: "كذلك ناقشنا لماذا لا يستطيع المسلمين أن يأتوا إلى إيران من أفغانستان وباكستان ومن هناك يسافروا إلى مكة والمدينة وغيرها من البلدان الإسلامية، ولماذا لا توجد هذه الروابط في البلدان الإسلامية".

وقال رئيس الجمهورية: "تم الاتفاق على أن نتابع مشروع سكة الحديد بين شلمجة-البصرة بشكل جدي"، مؤكدا: "لقاءات جيدة عقدت في العراق وألقيت كلمة أمام نخب البصرة، كانت مبنية على التعاطف والوحدة والتماسك".

وأكد: "إن إنجازات هذه الرحلة مهمة لخلق لغة ونظرة مشتركة وفي إطار سياسات قائد الثورة الاسلامية".

وفيما يتعلق برحلته إلى كربلاء وزيارة ضريح الامام الحسين عليه السلام، قال الرئيس بزشكيان: "ارتديت قبعة وقناعا لزيارة المرقدين الشريفين حتى لا ينزعج الناس".

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