بالصور...أسطول 98 التابع للبحرية الإيرانية ينهي مهمته بعد اربعة اشهر ويعود الى المياه الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدمرة الإيرانية جماران والتي بدعم من ميناء بوشهر للاسناد القتالي أكملت مهتها بنجاح في تأمين خطوط الشحن لمدة استغرقت أكثر من 126 يوما في خليج عمان، عدن، والبحر الأحمر.

وفي هذه المناسبة قال مساعد الشؤون النسيقية البحرية الاستراتيجية للجيش الادميرال بلوج، في ظل الظروف العسكرية الحساسة التي تحكم خليج عدن والبحر الأحمر قامت مدمرة جماران بدعم من سفينة بوشهر للإسناد القتالي بحراسة وحماية خطوط الشحن لبلادنا والسفن التجارية وناقلات النفط التابعة للجمهورية الإسلامية.

وأضاف حاليا تقوم المدمرة الإيرانية دنا، بدعم من أسطول بوشهر للدعم القتالي التابعة لأسطول القتالي 99 للجيش الايراني بحماية المصالح الوطنية لبلدنا الحبيب إيران في خليج عدن والبحر الأحمر.

ولفت إلى أن التواجد الرسمي للأساطيل البحرية الاستراتيجية للجيش في البحار البعيدة والمناطق التي قد يكون فيها تهديد لأمن خطوط الشحن لبلادنا يضمن سلامة الطريق البحري للسفن التجارية وناقلات النفط التابعة للجمهورة الإسلامية الإيرانية والدول الصديقة الأخرى.

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