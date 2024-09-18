السفارة الإيرانية في بيروت تنفي الاشاعات المتداولة حول حالة السفير الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الإيرانية في لبنان اعلنت في بيان لها قائلة: "نُبلغ المواطنين الاعزاء ووسائل الاعلام ان مرحلة علاج السفير تتم بشكل جيد وان ما تم نشره من اشاعات حول حالته الصحية وعيناه لا يمت للصحة بصلة".

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