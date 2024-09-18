السفارة الإيرانية في بيروت تنفي الاشاعات المتداولة حول حالة السفير الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الإيرانية في لبنان اعلنت في بيان لها قائلة: "نُبلغ المواطنين الاعزاء ووسائل الاعلام ان مرحلة علاج السفير تتم بشكل جيد وان ما تم نشره من اشاعات حول حالته الصحية وعيناه لا يمت للصحة بصلة".
/انتهى/
اعلنت السفارة الإيرانية في لبنان انه ما يتداول حول صحة السفير الايراني في لبنان هو اشاعات ومعلومات غير صحيحة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الإيرانية في لبنان اعلنت في بيان لها قائلة: "نُبلغ المواطنين الاعزاء ووسائل الاعلام ان مرحلة علاج السفير تتم بشكل جيد وان ما تم نشره من اشاعات حول حالته الصحية وعيناه لا يمت للصحة بصلة".
/انتهى/
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