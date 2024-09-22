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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٢ م

تعاون إيراني تركماني في مجال السكك الحديدية

تعاون إيراني تركماني في مجال السكك الحديدية

عقد اجتماع متخصص بين جمهورية إيران الإسلامية وتركمانستان في محطة سرخس الدولية من أجل زيادة التفاعلات الدولية في مجال السكك الحديدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد هذا الاجتماع بحضور نائب رئيس سكك حديد تركمانستان والمدير العام للتجارة الخارجية لسكك حديد جمهورية إيران الإسلامية والمدير العام لسكك حديد خراسان في محطة سرخس الدولية من أجل زيادة التفاعلات الدولية للسكك الحديدية.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء سبل تطوير التعاون في مجال السكك الحديدية بين البلدين. وعقد هذا الاجتماع بهدف زيادة التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية وتعزيز التفاعلات التجارية في مجال النقل الدولي، وناقش الطرفان سبل تسهيل وتطوير التجارة ونقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة سرخس الدولية، باعتبارها نقطة ربط سكك حديدية مهمة بين إيران وتركمانستان، تلعب دورًا مهمًا في تسهيل الاتصالات التجارية وحركة البضائع بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1948764

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