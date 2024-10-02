یجب تقلیل الحواجز الإدارية أمام دخول الاستثمارات الايرانية في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب الاول لرئيس الجمهوريه محمد رضا عارف أشار خلال لقائه مع الجالية الإيرانية في ارمينيا إلى أنه على الإيرانيين المقيمن في أرمينيا أن يبذلوا جهودهم تتماشى مع العلاقات بين البلدين، وهو بالطبع أمر عملي للغاية متابعا أن إلغاء التأشيرات بين إيران وأرمينيا أمر عملي للغاية.

ولفت عارف إلى إلى مستوى العلاقات التجارية بين إيران وأرمينيا يبلغ نحو 700 مليون دولار ووفقا الاتفاق في اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي،يجب أن يصل المبلغ إلى 3 مليارات دولار.

وأضاف عارف أنه بالإضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية فإننا جادون في تعميق وتنمية العلاقات المتعددة الأطراف والمشاركة في المنظمات والاتفاقيات الإقليمية.

وتابع عارف أنه يمكن لإيران ودول المنطقة أن تلبي احتياجاتها المتبادلة مضيفا أنه من واجبنا أن نوفر لدول المنطقة وبحر قزوين إمكانية الوصول إلى المياه المفتوحة والممرات البحرية المهمة في بحر عمان والمحيط الهندي ومن خلال ذلك ستصبح إيران مركز عبور في المنطقة ويمكن للبلدان الأعضاء أيضا الاستفادة من فوائد المياه المفتوحة.

وختم عارف قائلا: تتمتع أرمينيا بمكانة خاصة في العلاقات الدولية بالنسبة لايران ولم يكن لدينا أي خلاف مع جارتنا الشمالية وعلى الرغم من التعقيدات يجب الانتهاء من المشاريع المشتركة وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

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