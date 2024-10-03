عيادة أبناء الإمام الخامنئي الجرحى اللبنانيّين ومجاهدي المقاومة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار أبناء قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، ممثّلين سماحته، بعض الجرحى اللبنانيّين ومجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله الذين نُقلوا إلى طهران.