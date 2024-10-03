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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٠٥ م

عيادة أبناء الإمام الخامنئي الجرحى اللبنانيّين ومجاهدي المقاومة الإسلامية

عيادة أبناء الإمام الخامنئي الجرحى اللبنانيّين ومجاهدي المقاومة الإسلامية

زار أبناء قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، ممثّلين سماحته، بعض الجرحى اللبنانيّين ومجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله الذين نُقلوا إلى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار أبناء قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، ممثّلين سماحته، بعض الجرحى اللبنانيّين ومجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله الذين نُقلوا إلى طهران.

عيادة أبناء الإمام الخامنئي الجرحى اللبنانيّين ومجاهدي المقاومة الإسلامية

رمز الخبر 1949203

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