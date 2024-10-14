رئيس البرلمان الإيراني يلتقي نظيرته الأذربيجانية في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قبل دقائق قليلة، على هامش الاجتماع الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، التقت صاحبة جافاروفا رئيسة البرلمان الأذربيجاني، مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الاسلامي .

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي زار أمس سويسرا مع وفد برلماني لحضور الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني العالمي.

وقد تم اختيار هذه الدورة لقمة الاتحاد البرلماني الدولي لتكون موضوع المناقشة العامة للجمعية "استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) من أجل مستقبل أكثر سلامًا واستدامة".

في نفس الوقت الذي يعقد فيه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في جنيف، ستعقد الجمعية الآسيوية للجمعية البرلمانية الآسيوية والاتحاد البرلماني للدول الإسلامية (PIC) وأعضاء البرلمانات الأعضاء في مجموعة بريكس اجتماعاتهم المتخصصة.

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