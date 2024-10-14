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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:١١ م

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات جديدة ضد إيران بتهم واهية

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات جديدة ضد إيران بتهم واهية

فرضا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم عقوبات جديدة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بحجج واهية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 14 مؤسسة وفردًا إيرانيًا، بما في ذلك 3 شركات طيران هي إيران إير وماهان وساها.

وقد تم فرض هذه العقوبات بحجة كاذبة تتمثل في إرسال طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية إيرانية الصنع إلى روسيا.

وقد وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه العقوبات اليوم تحت الذرائع الكاذبة المذكورة أعلاه.

وجاء في البيان الصادر عن مجلس أوروبا بهذا الخصوص، أن 7 مؤسسات و7 أفراد شاركوا في برنامج الدفاع الصاروخي الإيراني، شملتهم هذه العقوبات.

كما أعلنت وزارة المالية البريطانية عن فرض عقوبات جديدة على طهران، تشمل على عدد من القادة والمسؤولين الكبار في حرس الثورة الاسلامية والجيش الإيراني. كما ادرجت منظمة الفضاء الإيرانية على قائمة العقوبات البريطانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1949606

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