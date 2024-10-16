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١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:١٢ م

عراقجی یلتقی ملك الأردن فی عمان

عراقجی یلتقی ملك الأردن فی عمان

تشاور وزير الخارجية الإيراني "السید عباس عراقجي" مع الملك "عبدالله الثاني" ملك الأردن خلال زيارته الى عمَّان للقاء مسؤولين أردنيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، التقى اليوم الأربعاء 16 اكتوبر، مع "عبد الله بن حسين" ملك الأردن، وتبادل الطرفان الآراء حول أهم القضايا والتطورات الإقليمية.

وقبل هذا اللقاء، اجتمع عراقجي مع نظيره الأردني، حيث عرض وجهات نظر ومواقف إيران بشأن التطورات في غزة ولبنان.

جدير بالذكر أن زيارة عراقجي تأتي في إطار المشاورات الإقليمية حول آخر التطورات في غزة ولبنان، وبهدف وقف جرائم الكيان الصهيوني.

وقد شملت جولته الإقليمية زيارات إلى لبنان، سوريا، السعودية، قطر، العراق، وعمان، حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في هذه الدول.

تُعدّ هذه المحطة السابعة في الجولة الإقليمية لوزير الخارجية الإيراني، والتي تهدف إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف الحرب في غزة ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949667

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