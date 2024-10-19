الرئيس الايراني يزور روسيا الثلاثاء المقبل للمشاركة في قمة البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مدير العلاقات العامة في مكتب رئاسة الجمهورية "حبيب الله عباسي"، اعلن في تصريح لوكالة مهر اليوم السبت ان الرئيس "مسعود بزشكيان"، سيتوجه الى روسيا، يوم الثلاثاء المقبل، من اجل المشاركة والقاء كلمة في الاجتماع الـ 16 لقمة رؤساء الدول الاعضاء في مجموعة "بريكس" و"بريكس بلس".

واضاف عباسي، ان الرئيس بزشكيان سيلقي كلمة في اجتماع بريكس، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة، ومنهم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

واكد هذا المسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية، ان بزشكيان سيشارك، على امتداد زيارته المرتقبة الى روسيا، في عدة اجتماعات تابعة للقمة.

يذكر ان الاجتماع السادس عشر لقمة رؤساء مجموعة دول بريكس، سينعقد خلال الفترة من 22 الى 24 تشرين الاول / اكتوبر الجاري، في مدينة قازان الروسية.

والرئيس الايراني، باعتباره احد قادة الدول الاعضاء، سيشارك في هذه القمة بناء على دعوة رسمية من نظيره الروسي.