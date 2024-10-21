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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٥ م

الجهاد الاسلامي تنفي اغتيال جهاد النخالة في العدوان الصهيوني على المزة

الجهاد الاسلامي تنفي اغتيال جهاد النخالة في العدوان الصهيوني على المزة

نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نفيًا قاطعًا وجملة وتفصيلًا، ما أوردته بعض وسائل إعلام العدو من أنباء عن اغتيال أمينها العام القائد زياد النخالة، عبر استهداف سيارة مدنية في دمشق مساء اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الاسلامي قالت في بيان لها، اليوم الاثنين: تنفي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نفياً قاطعاً، وجملة وتفصيلا، ما أوردته بعض وسائل إعلام العدو من أنباء عن اغتيال الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة، حفظه الله، في استهداف سيارة في دمشق مساء اليوم الاثنين.

رمز الخبر 1949830

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