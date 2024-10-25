ابراهيم رضائي: سيتم تطوير الجزر الإيرانية الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث إبراهيم رضائي عن اليوم الثالث من الرحلة المراقبة لأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي إلى شرق وجنوب شرق البلاد والاجتماع الذي عقد مساء اليوم الجمعة مع أعضاء مجلس أمن محافظة هرمزكان في محافظة هرمزكان، وقال: تم في هذا الاجتماع استعراض آخر الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد ومحافظة هرمزكان.

وأضاف: في هذا الاجتماع، شرح أعضاء مجلس الأمن، آخر الوضع الأمني في محافظة هرمزكان والخليج الفارسي.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان إلى أنه تم طرح تطوير جزر ابوموسي وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإيرانية في هذا الاجتماع، وتقرر أن تكون تسوية وتطوير الجزر الإيرانية كأولوية. إن الجزر الإيرانية الثلاث، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والثقافية، مدرجة على جدول الأعمال حتى يتمكن الشعب الإيراني بأكمله من استغلال الفرص القيمة التي توفرها هذه الجزر الإيرانية الثلاث.

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