هجمات الاحتلال الصهيوني على ايران خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجزائر إدانت بقوة في بيان لها، الهجمات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن تضامنها مع الإيرانيين إثر هذا العدوان الشنيع الذي يمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في البيان: تدين الجزائر بقوة وتستنكر بشدة الهجمات العسكرية التي أقدم عليها مجددا جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعرب عن تضامنها مع الأشقاء في إيران على إثر هذا العدوان الشنيع الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة بلدهم وخرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

كما شددت الجزائر على المسؤولية الراسخة التي تقع على المجموعة الدولية في كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ووقف تصعيده متعدد الأوجه والجبهات في منطقة

الشرق الأوسط برمتها, وهي المنطقة التي أدخلها هذا الاحتلال في دوامة لامتناهية من اللاأمن واللااستقرار واللاسلم.

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