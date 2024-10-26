عراقجي: إيران ليس لها حدود في الدفاع عن مصالحها وسلامة أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في حوار مع الموقع الاعلامي الالكتروني لــ "مركز حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية سماحة "اية الله العظمى الخامنئي" (KHAMENEI.IR): إيران لا تضع أي حدود لنفسها في حماية مصالحها وشعبها وسلامة أراضيها والدفاع عنهم.

وتابع عراقجي: خلال الجولات الأخيرة تم توضيح نطاق قدرة إيران على الدفاع والرد على أولئك الذين يعتزمون مهاجمة إيران.

واشار عراقجي: أوضحنا للدول العربية قدرة إيران على الدفاع عن نفسها

واكد وزير الخارجية الايراني: نحن لا نعتبر تهديدًا لجيراننا في منطقة الخليج الفارسي وخارجها.

واضاف: مارسنا دبلوماسية شاملة خلال الجولات الأخيرة التي قمنا بها في المنطقة وأعتقد أنها أظهرت نتائجها

وفي اشار إلى ان عمليتا الوعد صادق 1 و2 هي محرك للسياسة الخارجية الإيرانية، قال: ان عمليتا الوعد الصادق 1 و2، كانتا مظهرًا كاملاً لقوة إيران في الدفاع عن النفس، وتمثل إيضا قوة دافعة لسياستنا الخارجية.

واكد عراقجي: قوتنا في المجال الدبلوماسي تستند إلى القدرات الداخلية التي يمكن أن تكون عسكرية أو اقتصادية أو خطابية.

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