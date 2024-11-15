عراقجي: أحياء سوق السجاد الإيراني يعتمد على التصدير الذي تعيقه العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال جولته في المعرض الدولي للسجاد الإيراني بنسخته الواحد والثلاثين، أكد أن المسؤولون ملزمون بالمساعدة في تطوير صناعة وبيع وتصدير السجاد الإيراني لافتا الى أن بقاء السجاد الإيراني يعتمد على تصديره.

وأوضح عراقجي أن الحكومة تريد تشكيل لجنة خاصة للوقوف على وضع صادرات السجاد الإيراني ولتحاول إزالة العوائق الموجودة أمام تصديره مشيرا إلى أن جزء من العوائق سببها الرئيسي العقوبات لكن جزء آخر منها يتعلق بقوانين التصدير وينبغي تخفيف قوانين التصدير.

وِاشار إلى أن وزارة الخارجية تبذل جهودها لتعريف السجاد الإيراني لشعوب العالم متابعا يجب تحديد سياسة عامة وتحديد دور كل وزارة ومؤسسة لتنمية الأسواق العالمية للسجاد المنسوج يدوياً.

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