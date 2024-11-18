تخت روانجي: منفتحون على المفاوضات الا ان أي محاولة للضغط الأقصى علينا ستفشل

وألفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "مجيد تخت روانجي" في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن إيران أبقت الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع ادراة دونالد ترامب. وحذر من أن أي محاولة من جانب واشنطن لإعادة فرض سياسة "الضغط الأقصى" وانتزاع تنازلات من إيران ستبوء بالفشل.

وأضاف إن التهديدات والترهيب لن تکون فعّالة في ازالة الطريق المسدود بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال تخت روانجي إنه من السابق لأوانه التكهن بنتيجة التفاعل المحتمل بين إيران والولايات المتحدة في إدارة ترامب، وأضاف: من الضروري النظر في السياسة الأمريكية بشأن المفاوضات وتحديد كيفية الرد عليها.

وشدد بالقول: القضية الأساسية حاليا هي النهج الذي ستتبعه الإدارة الجديدة تجاه إيران، والملف النووي، وأمن المنطقة والشرق الأوسط.

وقال: إن خطة العمل المشترك الشاملة لا تزال قادرة على أن تكون أساس المفاوضات وتعكس الحقائق الجديدة و لقد اعلنا مرات عديدة أنه إذا استأنفت الأطراف الأخرى الالتزام بتعهداتها، فإننا أيضا على استعداد للقيام بذلك.

/انتهى/