دماء سيد المقاومة والسيد صفي الدين اجتمعت لتشكل نهاية اسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أشار آية الله السيد ياسين الموسوي فی مؤتمر الأربعينية الشهداء القادة في النجف الأشرف إلى أنه على مر التاريخ استشهد كثير من الأنبياء والأولياء كما أن في العصر الحالي استشهد عدد كبير من العلماء في العراق وايران، موضحا أن دماء هؤلاء أنارت الطريق للمؤمنين كما أن السيد العظيم نصر الله هو حلقة مهمة في هذا المشروع الالهي الذي سيكتمل بظهور الإمام المهدي (عج).

وبين أنه جاء في الروايات أنه ستحصل ثورات قبل ظهور الامام الحجة وهناك علامات ثلاثة وهي السيد الخراساني واليماني وخروج السفياني وهناك علامات أخرى للظهور، موضحا أننا لايمكن أن نذكر توقيتا لظهور الامام المهدي (عج) لكن بعض هذه الامور قد تشير الى امر ما.

وتابع السيد الموسوي قائلا: يمكن أن نطبق الروايات على بعض الاحداث، فالامام الخميني (ره) قام بثورة على نظام الطاغوت وانطلقت ثورته من مشهد.

وأكد امام جمعة بغداد على أن هناك فرق بين حكم شيعي وحكم الدولة الشيعية حيث أن آل بويه والصفوية كانوا من الشيعة لكن لم يشكلوا دولة شيعية.

وأوضح أن ثورة الامام الخميني (قدس) ارتكزت على الفقه والفقاهة وهذا يدل على تشكيل دولة شيعية تحاول أن تجلب رضى الامام المهدي (عج) بإقامة العدل ونشر الإسلام.

وتابع أنه بعد ارتحال الامام الخميني (قدس) استلم آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الرآية وشاء الله أن يكون هذا القائد الكبير من ارض خراسان، وإن شاءالله سيكسر صنم أمريكا والصهاينة.

وأكد أن دماء سيد المقاومة والسيد هاشم صفي الدين اجتمعت لتشكل نهاية الكيان الصهيوني وانا على يقين أن يوم الموعود قد اقترب وسننتصر على الأعداء.

/انتهى/