خلال حديثه بين قادة لحرس الثورة...عراقجي: سننفذ عملية "الوعد الصادق 3" حتما في الوقت المناسب

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الايراني خلال حديثه بين قادة حرس الثورة الإسلامية وكوادره على حتمية تنفيذ عملية الوعد الصادق الثالثة.

وقال عراقجي ردا على سؤال حول "توقيت تنفيذ عملية الوعد الصادق 3": "لقد أعلنا للعالم أن الهجوم العدواني للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية كان هجوما جديدا وسنرد عليه بالتأكيد في الوقت المناسب".

وتابع وزير الخارجية: "إذا أظهرنا أدنى خوف من الحرب عندما يكون هناك تهديد، فهذا يعني أننا اشترينا الحرب لأنفسنا".

وأكد: "الوعد الصادق 2، مثل وعد الصادق 1، كان عملية دفاعية. وهذا الهجوم الجديد أيضاً يستحق الرد، ونحن لم نتنازل عن حقنا في الرد، وسنرد في وقته وبالطريقة التي نراها مناسبة".

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