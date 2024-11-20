بزشكيان: إيران تؤكد على توسيع وتعميق العلاقات مع قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مسعود بزشکیان، في لقاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارته الأخيرة إلى قطر وقال: "يجب أن تستمر عملية التنفيذ." سوف نقوم بتسريع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في هذه الزيارة وآمل أن تتابعوا هذه الاتفاقات بشكل أكثر جدية، ونؤكد على علاقات أوسع وأعمق مع دولة قطر الصديقة والجارة.

وأضاف الرئيس: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستفعل ما تقول وستلتزم باتفاقاتها، وآمل أن يتم تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين بشكل كامل.

وأشار بزشكيان إلى فكرته عن الوحدة في العالم الإسلامي وقال: إن نرغب من اعماق قلوبنا بأن يكون لدينا علاقات وثيقة مع إخواننا المسلمين وأن نظهر للعالم أن الدول الإسلامية يمكنها أن تعيش معًا وجنبًا إلى جنب في سلام وهدوء ونتبادل التجارب مع بعضنا البعض.

وفي النهاية وجه الرئيس الايراني دعوة لأمير قطر لزيارة إيران.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في هذا اللقاء عن اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع إيران وقال: وفقا لجدول الاعمال نأمل أن يزور أمير قطر إيران مطلع العام المقبل.

وأضاف محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: الأمير والحكومة القطرية يؤكدان على تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين. شهدنا في الأشهر الماضية تغييرات في مجلس الوزراء القطري، وفي التشكيل الجديد للحكومة تم تعيين منصب جديد وهو وزير التجارة الخارجية، ومن أولوياته تنفيذ الاتفاقيات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: إن حكومة قطر تسعى إلى توسيع العلاقات وخلق أساس قوي في العلاقات بين البلدين، وأمير قطر يؤكد دائما على هذه القضية، وستظل قطر دائمًا حليفًا قويًا وموثوقًا لإيران.

وفي إشارة إلى التطورات الإقليمية، قال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: إن قطر حاولت دائما تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية في اتصالاتها مع إيران. إن حكومة قطر تشيد وتؤيد وجهة نظر سيادتكم بشأن وحدة العالم الإسلامي؛ إن دولة إيران العظيمة والقوية قادرة على تنفيذ فكرة وحدة العالم الإسلامي.