غريب آبادي: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن سلوكه الأناني وغير المسؤول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية على قناة إكس، تقريرا عن محادثته مع نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي وكتب: "لقد أجريت محادثة صريحة مع إنريكي مورا على مجموعة من القضايا فضلا عن احتمالات المفاوضات النووية."

وأضاف: تم إبلاغ مورا بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن سلوكه المتغطرس وغير المسؤول تجاه قضايا وتحديات هذه القارة والقضايا الدولية. ولا ينبغي لأوروبا أن تعرض مشاكلها وأخطائها، بما في ذلك ما يتعلق بالصراع الأوكراني، من خلال إشراك الآخرين.

وتابع غريب أبادي: أوروبا ليس لديها موقف أخلاقي يسمح لها بتقديم النصح للآخرين بشأن حقوق الإنسان، مع السلوك المتواطئ لدولها الثلاث المهمة خاصة تجاه الإبادة الجماعية في غزة.

وقال نائب وزير الخارجية: إن أوروبا نأت بنفسها منذ فترة طويلة عن كونها طرفاً مؤثراً في القضية النووية الإيرانية بسبب افتقارها إلى روح المسؤولية والثقة بالنفس اللازمة. إن أوروبا تحتاج إلى ان تصلح نفسها.

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