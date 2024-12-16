افتتاح معرض حصري إيراني في عشق آباد بحضور وزير الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق المعرض الحصري السادس عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان "إيران أكروفود"، بحضور علي آبادي وزير الطاقة والوفد المرافق له، ونائب رئيس مجلس الوزراء، و أعضاء آخرون في مجلس وزراء تركمانستان، بمن فيهم رشيد مردوف، ورئيسة مجلس النواب في تركمانستان، دنيا غوزيل جولمانوفا، ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في البلدين والسفراء والدبلوماسيون الذين يعيشون في عشق أباد.

وفي هذا الحفل، قرأ نائب رئيس وزراء تركمانستان أولاً رسالة رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف. وأكد رئيس تركمانستان في هذه الرسالة على أهمية وضرورة توسيع العلاقات والتعاون بين البلدين قدر الإمكان. ثم تحدث علي آبادي عن تطور العلاقات بين البلدين وعن معرض إيران اكروفود، وأعرب عن أمله في أن يقوم الناشطون الاقتصاديون في البلدين بتطوير وتعزيز تفاعلاتهم الاقتصادية في هذه المناسبة.

وحضر هذا المعرض العديد من المسؤولين في بلادنا ومن بينهم نواب وزراء الطاقة والنفط والجهاد الزراعي.

وأظهرت أكثر من 62 شركة إيرانية نشطة في مجالات المعدات الزراعية والمنتجات الزراعية والأغذية وإنتاج الأسمدة والمبيدات والري والتعبئة والشركات التجارية قدراتها من خلال المشاركة في هذا المعرض.

وبعد حفل الافتتاح قام المشاركون بزيارة المعرض.

ويستمر هذا المعرض حتى 18 ديسمبر.

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