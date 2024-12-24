ايران ترفع الحجب عن واتساب وجوجل بلاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني برئاسة السيد رئيس الجمهورية وبحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية بالإضافة إلى الأعضاء القانونيين والحقيقيين للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

في هذا الاجتماع أثيرت في الاجتماع مسألة مراجعة سياسات الحجب.

وبعد المناقشة والمراجعة، صوت الأعضاء بالإجماع، مع التأكيد على أهمية سيادة القانون في الفضاء السيبراني، لصالح إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى بعض المنصات الأجنبية المستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك WhatsApp وGoogle Play.

وفي هذا الاجتماع أيضًا، أكد الأعضاء على دعم المنصات المحلية.