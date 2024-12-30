مفاوضات لنقل 220 سجينًا من العراق وماليزيا إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال عسكر جلاليان إن وزارة العدل تبذل جهودًا مستمرة لنقل المواطنين الإيرانيين المسجونين في أي مكان في العالم إلى داخل البلاد من خلال إجراء المفاوضات اللازمة.

وأضاف: "مؤخرًا، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، أجرينا اتصالات مع قطر وتمكنا من إطلاق سراح 10 من السجناء الإيرانيين الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في السجون القطرية. وقد تم تنفيذ ذلك؛ حيث عاد 5 منهم إلى البلاد قبل أيام، و5 آخرون تم نقلهم هذا الأسبوع".

وتابع جلاليان: "كما أجرينا مؤخرًا مفاوضات مع السلطات في العراق وماليزيا، وحصلنا على موافقتهم لنقل 130 من السجناء الإيرانيين الموجودين في العراق و85 آخرين في ماليزيا إلى إيران. وسيتم تنفيذ ذلك قريبًا".

وفيما يخص "مشروع قانون دعم الإيرانيين في الخارج"، أوضح جلاليان أن المشروع يجب أن يُعرض مجددًا على البرلمان والحكومة الجديدة لاعتماده. وأضاف: "المشروع الآن قيد النظر في جدول أعمال البرلمان، ونأمل أن يتم إدراجه ضمن الأولويات للمصادقة عليه قريبًا".

/انتهى/