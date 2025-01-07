أكثر من 10 قرى في فارس تعرضت لأضرار بسبب الزلزال

أفادت وكالة مهر للأنباء ، قال حسين درويشي، من مركز التحكم والتنسيق العملياتي، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر وقع على الحدود بين محافظتي بوشهر وفارس. وأوضح أنه فور وقوع الزلزال، تم إرسال فرق إغاثية من مدن فراشبند، مهر، لامرد، وفيروزآباد إلى المنطقة المتضررة.

وأضاف درويشي أن أكثر من 10 قرى في منطقة "دجكاه" التابعة لمدينة "فراشبند" تعرضت لأضرار. وحتى الآن، تمركزت 6 فرق إغاثية في المنطقة وتواصل الفرق تقييم الأوضاع في القرى. وبحسب التقارير الأولية، لم تسفر الحادثة عن خسائر بشرية.

وأشار مدير الهلال الأحمر في فارس إلى أن بعض المنازل السكنية تعرضت لتشققات، وأن فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر بدأت بتقديم المساعدات في المناطق المتضررة منذ الليلة.

كما أعلن غلامرضا غلامي، مدير إدارة الأزمات في محافظة فارس، أن فرق تقييم الأضرار التابعة لمؤسسة الإسكان ستُرسل يوم الأربعاء، 8 يناير، إلى المناطق المتضررة لتقييم حجم الخسائر التي لحقت بالمنازل.

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