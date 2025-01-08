أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني یلتقی الرئيس الاذربيجاني في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "علي أكبر أحمديان" أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الذي يزور باكو حاليا، التقى وتحدث مع رئيس جمهورية أذربيجان "إلهام علييف".

هذا ووصل ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صباح اليوم إلى عاصمة جمهورية أذربيجان "باكو"، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية وكذلك التشاور لتعزیز التفاعل في مجالات الطاقة والممرات والقضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

ولدى وصوله إلى مطار باكو، استقبل امين مجلس الامن القومي الأذربيجاني راميل أوسوب إف، امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني.

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