قائد الدفاع الجوي في الحرس الثوري: لدينا خطط لمواجهة مقاتلات العدو من نوع F22 و F35

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الدفاع الجوي في القوات الجوية للحرس الثوري، العميد شيخيان، قال اليوم الخميس في تصريح له: بعد الأداء الناجح لمنظومة دي 9 في المناورات المشترك لهيئة الدفاع الجوي في البلاد، سيتم الحاق عدد كبير من هذا المنظومة إلى قوات الدفاع الجوي للبلاد.

وتابع: إن الأداء الناجح لهذه المنظومة إلى جانب أنظمة مثل دزفول وسوم خرداد في المناورات المشترك لهيئة الدفاع الجوي للبلاد أظهر أن ادعاء تدمير الدفاع الجوي الإيراني على يد الصهاينة كذب. ولدينا خطط لمواجهة مقاتلات العدو الشبح F22 وF35، وسنرى قريبًا الحاق نظام مضاد للصواريخ الباليستية إلى الدفاع الجوي للبلاد.