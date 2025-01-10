لأول مرة...عدوان ثلاثي صهيوني أميركي بريطاني منسق على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عدوانا أمریکیا بریطانیا استهدف محافظة عمران شمال الیمن.

وفي هذا السياق أعلنت وسائل إعلام يمنية عن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال اليمن.

كما اعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن عدوان استهدف محيط ميدان السبعين في صنعاء بالتزامن مع التوافد الجماهيري نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت في هذا السياق القناة 14 الإسرائيلية: "بعد ضربات التحالف الدولي في اليمن إسرائيل تهاجم العاصمة صنعاء".

كذلك اعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن تنفيذ 3 موجات من الضربات في #اليمن على يد إسرائيل والتحالف خلال الساعة الأخيرة".

وأضافت: "للمرة الأولى تنفيذ هجوم مشترك في اليمن ضد أهداف للحوثيين بين إسرائيل والتحالف الدولي"

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